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Отруєння Скрипаля: токсичну речовину проаналізують міжнародні експерти

Понеділок, 19 березня 2018, 09:30
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У Британію прибули експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХО), щоб провести незалежний аналіз речовини, якою отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Як повідомляє BBC, для цього команда ОЗХО відвідає військову дослідницьку базу в Портоні-Дауні в Уїлтширі.

Делегація ОЗХО також зустрінеться зі старшими британськими детективами. Британія запросила експертів для проведення незалежної оцінки використовуваної речовини.

Результати аналізу стануть відомі щонайменше за два тижні.

Раніше у британському уряді заявили, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", яку в минулому розробляла Росія. Глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для отруєння у Солсбері була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Росія заперечує звинувачення у створення "Новічка" і причетності до отруєння Скрипаля. Більше того, Москва натякає на британське походження отруйної речовини.

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