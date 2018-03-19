Україна передала ЄС список 140 осіб, причетних до організації виборів у Криму

Понеділок, 19 березня 2018, 12:10

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін передав главам МЗС країн ЄС на сьогоднішній зустрічі в Брюсселі список зі 140 прізвищ, задіяних в організації та проведенні незаконних виборів в Криму.

Про це LB.ua повідомив політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

"Ми передали європейцям список з понад 140 осіб, залучених до проведення незаконних виборів в Криму", - сказав він.

За його словами, інтерес європейських міністрів до зустрічі з главою МЗС України був значним, "такої кількості, здається, не було ніколи".

Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.

Голоси, віддані на виборах президента РФ у анексованому Криму, не можуть вважатися дійсними, заявила глава МЗС Австрії Карін Кнайссль.

Голова МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неприйнятними вибори президента РФ в окупованому Криму та засуджує спроби легітимації анексії.

Франція не визнає вибори президента РФ на території Криму та висловлює підтримку територіальній цілісності України.