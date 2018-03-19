Міністр оборони Німеччини: Путін вже давно не партнер

Понеділок, 19 березня 2018, 13:00

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вважає, що президент Росії Володимир Путін вже давно не є партнером Заходу.

Таку думку вона висловила, коментуючи підсумки виборів у РФ, у розмові з журналістами німецького видання Bild.

"Путін вже давно не є партнером", - сказала фон дер Ляєн. Проте міністр не поспішає називати його противником, зауважуючи, що "це може зачинити двері" перед РФ.

Чиновниця заявила: те, що робить Путін, "це постійна провокація, розпалювання конфліктів і дестабілізація".

Міністр оборони прямо не говорить про "путінські" війни. Навпаки, вона застерегла від окреслення останніх нападів РФ на Захід словом "війна".

"Це буде мати абсолютні наслідки, якщо ми заявимо це як федеральний уряд", - сказала фон дер Ляєн.

Стосовно отруєння екс-шпигуна РФ Скрипаля, чиновниця зазначила, що "всі висновки, представлені британцями, вказують на Росію".