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Скотланд-Ярд не знайшов зв’язку між вбивством соратника Березовського і отруєнням екс-шпигуна

Понеділок, 19 березня 2018, 15:00
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Скотланд-Ярд не знайшов ознак наявності зв’язку між вбивством російського бізнесмена Миколи Глушкова і отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки.

Про це заявив голова контртерористичного командування поліції Лондона Кларк Джаретт, повідомляє Sky News.

"Я повинен підкреслити, що в ході розслідування не було виявлено нічого, що дозволило б говорити про будь-який зв'язок зі спробою вбивства у Солсбері", - сказав він.

За словами Джаретта, розслідування вбивства триває, поліція вислухала низку свідчень і вивчає понад 400 речових доказів.

"Ми не виявили на даний момент жодних ознак насильницького проникнення, але судмедексперти продовжують працювати в будинку Глушкова", - заявив він.

При цьому поліція закликала громадян надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти розслідуванню.

Нагадаємо, критика Путіна і колишнього бізнес-партнера Бориса Березовського 13 березня знайшли мертвим у власному будинку на півдні британської столиці.

Жодної інформації про ознаки насильницької смерті раніше не було.

Однак напередодні стало відомо, що поліція Великої Британії відкрила кримінальне розслідування за статтею "вбивство" після смерті російського бізнесмена Миколи Глушкова. 

Британські ЗМІ повідомляють, що за версією слідчих, російського бізнесмена Миколу Глушкова, якого знайшли мертвим у власному будинку в Лондоні, задушили повідком для собаки.

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