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ЄС та Британія узгодили умови перехідного періоду після Brexit

Понеділок, 19 березня 2018, 15:22
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Євросоюз і Велика Британія досягли домовленості, що перехідний період після Brexit складе 21 місяць і завершиться 31 грудня 2020 року.

Про це заявив головний парламентер ЄС по Brexit Мішель Барньє на прес-конференції з британським міністром з питань Brexit Девідом Девісом в Брюсселі.

Перехідний період розрахований на період з 29 березня 2019 року по 31 грудня 2020 року і призначений для пом'якшення наслідків Brexit як для Британії, так і для ЄС.

У цей період Британія зможе користуватися всіма правами країни-члена ЄС, залишаючись на єдиному ринку, але не зможе брати участь в процесі прийняття рішень в Євросоюзі.

Британія також зможе вести переговори та підписувати торговельні угоди під час перехідного періоду.

Прем’єр Британії Тереза Мей та її колеги з країн ЄС можуть підписати умови угоди вже на саміті ЄС цього тижня.

Раніше повідомлялося, що  Лондон та Брюссель досягли згоди з низки важливих питань, які увійдуть у текст угоди про вихід Британії з ЄС.

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