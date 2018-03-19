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Клімкін каже, що не закликав ввести санкції проти екс-канцлера Шредера

Понеділок, 19 березня 2018, 18:04
Версія для друку Коментарі

Глава МЗС України Павло Клімкін заявляє, що не пропонував вводити санкції проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно - щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у коментарі німецькому виданню Bild глава МЗС України Павло Клімкін заявив: "Важливо, щоб були санкції проти тих, хто просуває проекти Путіна за кордоном... Герхард Шредер є найважливішим лобістом Путіна у всьому світі. Тому слід вивчити, як ЄС може тут діяти".

В уряді Німеччини відкинули ідею про те, що проти колишнього канцлера країни Герхард Шредер треба ввести санкції за його зв'язки з російським бізнесом та президентом РФ Володимиром Путіним.

Як відомо, Шредер, будучи канцлером Німеччини, був близький з Путіним, та приєднався до російсько-німецького газового проекту незабаром після того, як пішов зі служби у 2005 році.

У минулому році він був призначений головою ради директорів компанії "Роснефть", що викликало критику з боку канцлерки Ангели Меркель.

Шредер неодноразово виступав з критикою санкцій проти Росії, запроваджених Заходом.

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