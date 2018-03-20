Джонсон: Путін не може дистанціюватися від отруєння Скрипаля

Вівторок, 20 березня 2018, 08:50

Глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що усі докази в справі Скрипаля вказують на відповідальність російської держави, а тому Володимир Путін, який очолює РФ, не може дистанціюватися у цій справі.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW, відповідаючи на запитання журналістки про підстави вважати, що саме Путін дав вказівку отруїти екс-розвідника.

"Хтось повинен відповідати, нести відповідальність, і ми в Великобританії вважаємо, що докази злочину вказують на російську державу, як і в справі Олександра Литвиненка. І якщо ви пам'ятаєте, сліди полонію дуже чітко привели до Росії. Зрештою, відповідальність за діяльність російської держави несе Володимир Путін, тож думаю, він не може дистанціюватися", - заявив Джонсон.

Він також зазначив, що Сергій Скрипаль був ідентифікований росіянами як ціль атаки. "Володимир Путін сам заявляв, що зрадників, таких як Скрипаль, треба отруювати", - зазначив міністр.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

Джонсон також заявляв, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новічок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.