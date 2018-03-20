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Британські дипломати, яких висилають з Москви, покинуть РФ до кінця тижня

Вівторок, 20 березня 2018, 09:12
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Британські дипломати, яких висилають з Москви у відповідь на аналогічний крок Лондона, покинуть РФ до кінця тижня.

Про це повідомили у посольстві Британії в Москві, передає ТАСС.

"Всі британські дипломати, як і просив МЗС РФ, покинуть Росію до кінця тижня, - поінформували у посольстві. - Деякі за своїм бажанням можуть виїхати раніше".

Нагадаємо, 17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

Після цього в МЗС Британії заявили, що рішення Росії вислати британських дипломатів не змінює позиції Лондона у справі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Як відомо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

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