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Саркозі взяли під варту через незаконне фінансування виборчої кампанії - ЗМІ

Вівторок, 20 березня 2018, 09:47
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Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту за підозрою у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії у 2007 році.

Про це повідомляє видання Le Monde з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомляється, зараз Саркозі перебуває під вартою у приміщенні судової поліції у Нантеррі, де дає показання у справі незаконного фінансування його президентської кампанії 2007 року.

"Ніколя Саркозі вперше допитують у цій справі з часу відкриття справи у квітні 2013 року" - зазначає видання.

Колишнього президента можуть тримати під вартою до 48 годин.

В рамках справи про фінансування кампанії Саркозі слідчі перевіряють твердження про те, що режим лівійського диктатора Муаммара Каддафі таємно надав Саркозі на виборчу кампанію загалом 50 мільйонів євро, що вдвічі більше дозволеного законом бюджету.

Ці виплати також порушують правила зовнішнього фінансування кампанії. Сам Саркозі всі звинувачення відкидає.

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