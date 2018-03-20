G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати е-декларації для антикорупціонерів

Вівторок, 20 березня 2018, 10:48

Група країн "Великої сімки" заявила про невідповідність вимог е-декларування для антикорупційних активістів та міжнародних членів наглядових рад держкомпаній і закликала Україну скасувати їх відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Відповідна заява розміщена у Twitter канадського головування в Групі послів "Великої сімки".

"Вимоги щодо е-декларування для антикорупційних активістів та міжнародних членів наглядових рад державних компаній не відповідають міжнародним зобов’язанням України та кращим практикам, негативно впливають на міжнародну допомогу та перешкоджають боротьбі з корупцією", - наголошується у повідомленні.

(1/2) E-declaration requirements for anti-corruption activists and international SOE supervisory board members are not consistent with Ukraine’s international obligations and best practices, negatively affect international assistance and obstruct the fight against corruption. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 20 березня 2018 р.

"Група країн "Великої сімки" рішуче підтримує рекомендації Венеціанської комісії щодо скасування цих вимог та очікує на законодавче врегулювання, що дозволить виконати ці рекомендації або відкласти застосування закону до 1 квітня", - ідеться у повідомленні.

(2/2) G7 firmly stands behind the recommendations of the Venice Commission to cancel the requirements and looks forward to a legislative solution that implements these recommendations or postpones application of the law by April 1. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 20 березня 2018 р.

Нагадаємо, в березні 2017 року парламент прирівняв антикорупційних активістів до представників влади і зобов’язав їх подавати "декларації осіб, уповноважених на здійснення повноважень держави".

Єврокомісія закликала негайно скасувати е-декларування, проти цього висловилися США, Рада Європи, низка країн-партнерів.

Порошенко неодноразово обіцяв партнерам, що він подасть проект щодо скасування цієї норми. Звучали навіть строки – після зустрічі президента з комісаром Йоганнесом Ганом останній заявив, що зміни мають бути схвалені вже до липня 2017 року.

У липні Порошенко справді зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.

Минулого тижня Венеціанська комісія розкритикувала законопроекти, які містять вимоги фінансової звітності і розкриття інформації для антикорупційних активістів.

Детальніше читайте у статті "Європейської правди": "Помста до Венеції доведе: Порошенко та ВР створюють нову проблему у відносинах з Європою".