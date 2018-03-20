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Росіянка, яка була інформатором вбитої на Мальті журналістки, здалася в Греції

Вівторок, 20 березня 2018, 16:06
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Колишня працівниця банку, яка була інформатором вбитої на Мальті журналістки Дафне Каруани Галіції, здалася грецькій поліції і була заарештована на вимогу Мальти.

Про це повідомляє The Times of Malta.

Колишня працівниця банку "Pilatus" Марія Єфімова була джерелом інформації про те, що панамська компанія Egrant належала Мішель Мускат - дружині прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската.

Вбита журналістка опублікувала рахунки, передані Єфімовою, в яких містилися деталі про те, що Egrant отримала $1 мільйон від правлячої родини Азербайджану. Це історія призвела до серйозного політичного скандалу на Мальті.

Єфімова також надала докази у справі про офшори в комітеті Європейського парламенту.

Мальтійські прокурори видали європейський ордер на арешт Єфімової, яка залишила Мальту минулого року і поїхала з сім'єю до Греції. Прокуратура підозрює її у заволодінні коштами.

За даними видання, Єфімова добровільно здалася поліції. Також повідомляється, що вона приїжджала до Афін, щоб проголосувати на виборах президента РФ.

Минулого року Єфімова заявляла про погрози на адресу її родини в Росії. Кримінальну скаргу проти неї подав банк "Pilatus", Єфімова пропрацювала там всього три місяці у 2016 році.

Грецька поліція підтвердила затримання Єфімової.

Євродепутат з Португалії Ана Гомеш закликала прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса забезпечити захист Єфімової та її сім'ї.

"Небезпека реальна", - написала Гомеш, яка у січні минулого року очолила делегацію Європарламенту на Мальті і вивчала ситуацію із дотриманням верховенства права.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.

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