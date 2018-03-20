Чехія викликала посла РФ через заяви Захарової про отруєння в Солсбері

Вівторок, 20 березня 2018, 16:42

Міністерство закордонних справ Чехії викликає посла РФ в зв'язку з заявою Москви про можливе чеське походження нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Про це йдеться в повідомленні МЗС Чехії в Twitter.

"На завтра посол РФ в Чехії Олександр Зміївський викликаний до МЗС, щоб роз'яснити неправдиві заяви російської сторони, яка стверджує, що речовина "Новічок", використана під час нападу в британському Солсбері, могла бути з Чехії", - йдеться в повідомленні.

Na zítřejší dopoledne je na @mzvcr předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany, která tvrdila, že látka Novičok použitá při útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z ČR. — MZV ČR (@mzvcr) 20 березня 2018 р.

Раніше через подібні заяви Москви російського посла викликали до МЗС Швеції.

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова минулого тижня назвала низку країн, які могли бути джерелом речовини "Новічок". За її словами, в цих країнах з кінця 90-х років велися дослідження з цієї тематики.

Крім Швеції, в список потрапили Словаччина, Чехія, США і сама Велика Британія.

Глава МЗС Британії Борис Джонсон раніше повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для отруєння у Солсбері була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Росія заперечує звинувачення у створення "Новічка" і причетності до отруєння Скрипаля.