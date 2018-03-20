Знайти
АКТУАЛЬНО

Росіянка, яка була інформатором вбитої на Мальті журналістки, здалася в Греції

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про екологічну оцінку, ветований президентом

У центрі Кишинева стався вибух, двоє загиблих

МЗС Британії оприлюднило перелік фейків РФ у справі Скрипаля

G7 підтримала рекомендації "Венеціанки" скасувати е-декларації для антикорупціонерів

Саркозі взяли під варту через незаконне фінансування виборчої кампанії - ЗМІ

Британська влада хоче обшукати сервери фірми, яка збирала дані для Трампа






Трамп і Путін підкреслили важливість обмеження гонки озброєнь - Кремль

Вівторок, 20 березня 2018, 18:15
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах президента РФ.

Про це повідомляє сайт Кремля.

"Лідери висловилися на користь розвитку практичної взаємодії на різних напрямках, в тому числі в питаннях забезпечення стратегічної стабільності і боротьби з міжнародним тероризмом. Зокрема, наголошено на важливості скоординованих зусиль з обмеження гонки озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Трамп і Путін обговорювали ситуацію в Україні та Сирії і "з обох сторін наголошено на необхідності досягнення якнайшвидших зрушень в їх врегулюванні".

"Висловлено задоволення певним зниженням напруженості навколо Корейського півострова. Акцентована доцільність продовження послідовних зусиль для розв'язання ситуації мирними, дипломатичними засобами", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні Кремля не згадується, чи обговорювали Трамп та Путін отруєння у Солсбері. На сайті Білого дому поки немає заяви про телефонну розмову двох президентів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
19:42
Порошенко поїде на саміт НАТО незважаючи на протест Угорщини - посол
19:21
Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним "в недалекому майбутньому"
18:54
фото
Вислані дипломати РФ залишили Британію на літаку, який фігурує у кокаїновій справі
18:52
Юнкер потрапив під шквал критики через "огидний" лист-привітання Путіну
18:15
Трамп і Путін підкреслили важливість обмеження гонки озброєнь - Кремль
18:11
В Хорватії ініціюють вотум недовіри міністру економіки через кризу в Agrokor
18:03
Цукерберга запросили до Європарламенту через скандал із Cambridge Analytica
17:31
У Британії розбився військовий літак елітної пілотажної групи
17:27
Глава МЗС Британії: Позиція Росії у справі Скрипаля стає все більш дивною
17:09
Грибаускайте не вітатиме Путіна з перемогою на виборах президента РФ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олеся Басараб, Братислава, для Європейської правди

Між новим урядом та перевиборами: куди ведуть масштабні протести у Словаччині

Колишній словацький прем'єр, який старанно створював собі імідж проєвропейського політика, зруйнував його однією заявою. Однак його відставка вже була не здатна заспокоїти протести. Словаки продовжують вимагати повного оновлення політичної системи.

Денис Колесник, для Європейської правди

Пропаганду забанять у Google: Франція готує новий закон для протидії фейкам на виборах

Новий закон дозволяє ухвалювати рішення про видалення сайту з пошукових систем або вилучення окремого контенту. Зважаючи на необхідність швидко реагувати під час виборчої кампанії, суддя матиме не більше 48 годин для ухвалення такого рішення...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  