Трамп і Путін підкреслили важливість обмеження гонки озброєнь - Кремль

Вівторок, 20 березня 2018, 18:15

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах президента РФ.

Про це повідомляє сайт Кремля.

"Лідери висловилися на користь розвитку практичної взаємодії на різних напрямках, в тому числі в питаннях забезпечення стратегічної стабільності і боротьби з міжнародним тероризмом. Зокрема, наголошено на важливості скоординованих зусиль з обмеження гонки озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Трамп і Путін обговорювали ситуацію в Україні та Сирії і "з обох сторін наголошено на необхідності досягнення якнайшвидших зрушень в їх врегулюванні".

"Висловлено задоволення певним зниженням напруженості навколо Корейського півострова. Акцентована доцільність продовження послідовних зусиль для розв'язання ситуації мирними, дипломатичними засобами", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні Кремля не згадується, чи обговорювали Трамп та Путін отруєння у Солсбері. На сайті Білого дому поки немає заяви про телефонну розмову двох президентів.