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Вислані дипломати РФ залишили Британію на літаку, який фігурує у кокаїновій справі

Вівторок, 20 березня 2018, 18:54
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Російські дипломати, яких вислали з Лондона через справу про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, сьогодні залишили територію Великої Британії.

Про це повідомляє Sky News.

Британський телеканал опублікував фотографії з аеропорту "Станстед", звідки відлітали 23 російські дипломати та члени їхніх сімей, загалом близько 80 осіб.

Примітно, що дипломати вирушили до Москви літаком Іл-96 з бортовим номером RA-96023, який належить Управлінню справами президента Росії.

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Цей лайнер фігурує у справі про контрабанду кокаїну з Аргентини в Росію, який знайшли в російському посольстві в Буенос-Айресі.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

Джонсон також заявляв, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новічок" для отруєння колишнього російського агента у Британії. Росія обвинувачення заперечує.

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