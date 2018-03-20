Британія поки не планує нових санкцій проти РФ через отруєння в Солсбері

Вівторок, 20 березня 2018, 20:29

Велика Британія поки не буде застосовувати подальші санкції проти Росії через отруєння у Солсбері, але активно розглядає нові обмежувальні заходи на випадок необхідності.

Про це заявили в офісі прем'єр-міністра Терези Мей, повідомляє Associated Press.

На Даунінг-Стріт повідомили, що Рада національної безпеки Британії у вівторок провела зустріч, щоб обговорити останню інформацію щодо отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Британія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинили дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.

В офісі Терези Мей також відзначили, що крім висилки дипломатів, Британія посилює перевірку приватних рейсів, що прибувають з Росії, і готує законодавство, спрямоване на активи порушників прав людини.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для отруєння у Солсбері була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Росія заперечує звинувачення у створенні "Новічка" і причетності до отруєння Скрипаля. Більше того, Москва натякає на британське походження отруйної речовини.