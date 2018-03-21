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У Кремлі назвали "абсурдною" відмову посла Британії від зустрічі в МЗС РФ

Середа, 21 березня 2018, 13:27
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У Кремлі заявили, що відсутність представника Великої Британії на брифінгу МЗС для іноземних послів свідчить про небажання почути відповіді РФ на поставлені Лондоном питання у справі отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Не можу втриматися, щоб не сказати, що напевно це ще один красномовний прояв абсурдної ситуації, коли ставляться питання та демонструється небажання почути якісь відповіді", - сказав він.

Нагадаємо, посол Великої Британії відмовився від зустрічі, яку організовує МЗС Росії, щоб пояснити свою точку зору щодо ситуації з отруєнням колишнього подвійного агента в Британії.

Як відомо, Москва запросила всіх послів в Росії на зустріч з експертами Міністерства закордонних справ РФ, які мають представити думку Росії щодо отруєння колишнього подвійного агента в Британії.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що зустріч у середу стане можливістю висловити позицію Росії офіційним представникам іноземних держав.

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