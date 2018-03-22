Мей планує переконати лідерів ЄС вислати російських дипломатів - ЗМІ

Четвер, 22 березня 2018, 09:30

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на саміті європейських лідерів у четвер попередить країни ЄС про російську загрозу та переконуватиме їх діяти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які спілкувались з виданням на умовах анонімності з огляду на чутливість без пекових питань.

Під час обіду з іншими лідерами ЄС в Брюсселі Мей попередить про загрозу, яку для всієї Європи становить уряд Володимира Путіна.

"Російський виклик є одним із тих, який доведеться терпіти у наступні роки", - заявить Мей своїм європейським колегам.

Британська прем’єрка сподівається переконати лідерів ЄС виявити солідарність, посиливши їхню критику Путіна та змусивши покласти відповідальність за атаку в Солсбері прямо на Росію. Мей хоче, щоб лідери Євросоюзу почали діяти.

Як стверджує Bloomberg, Велика Британія ділиться із ключовими союзниками розвідданими щодо справи Скрипаля. Таким чином Лондон намагається переконати їх вислати російських дипломатів по всій Європі, зазначають джерела.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні. Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Британія стверджує, що обох росіян отруїли токсичною військовою нервово-паралітичною речовиною "Новічок", розробленою в Росії.

17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон назвав безглуздими і шкідливими тільки для самих росіян ухвалені Москвою заходи на адресу Лондона.