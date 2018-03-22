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Трамп виправдався за привітання Путіна: ладнати з Росією – добре

Четвер, 22 березня 2018, 10:19
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Президент США Дональд Трамп прокоментував критику на його адресу через привітання Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах.

У своєму Twitter американський президент написав, що "ладнати з Росією – це добре, а не погано".

"Я подзвонив президенту Росії, щоб привітати його з його перемогою на виборах (у минулому Обама теж йому дзвонив). Медіа, що поширюють фейкові новини, збожеволіли, тому що вони хочуть, аби я серйозно критикував його. Вони помиляються! Ладнати з Росією (та іншими) – це добре, а не погано", - написав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, аби привітати його з перемогою на виборах, і запропонував зустрітися.

Згодом у ЗМІ злили інформацію, згідно з якою радники з національної безпеки рекомендували Трампу не вітати Путіна. Трамп, дізнавшись про витік у пресу, був розлючений.

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