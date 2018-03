Трамп виправдався за привітання Путіна: ладнати з Росією – добре

Президент США Дональд Трамп прокоментував критику на його адресу через привітання Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах.

У своєму Twitter американський президент написав, що "ладнати з Росією – це добре, а не погано".

"Я подзвонив президенту Росії, щоб привітати його з його перемогою на виборах (у минулому Обама теж йому дзвонив). Медіа, що поширюють фейкові новини, збожеволіли, тому що вони хочуть, аби я серйозно критикував його. Вони помиляються! Ладнати з Росією (та іншими) – це добре, а не погано", - написав Трамп.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......