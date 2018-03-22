Отруєння Скрипаля: Ще один поліцейський потрапив у лікарню - ЗМІ

Четвер, 22 березня 2018, 18:48

У Британії другий співробітник поліції, який розслідував отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його дочки, проходить лікування з підозрою на отруєння.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

Наразі відомо, що поліцейський, який має незначні симптоми отруєння, включаючи подразнення шкіри, проходить лікування на денному стаціонарі районної лікарні Солсбері, там само, де Сергій та Юлія Скрипалі знаходяться в критичному стані.

"Другий офіцер має потенційні ознаки отруєння, але вони дуже незначні та зовсім не в таких масштабах, як у офіцера Бейлі (перший офіцер, який потрапив у лікарню через отруєння - Ред.) та Скрипалів", - сказало джерело.

Повідомляється, що на даному етапі неясно, як поліцейський отруївся, але цілком можливо, що він випадково вступив в контакт з об'єктом, що був вторинно заражений.

Нагадаємо, у британському уряді заявили, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", яку в минулому розробляла Росія.

Глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

19 березня до Британії прибули експерти ОЗХЗ, щоб провести незалежний аналіз речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.