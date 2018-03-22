Латвія затвердила реформу освіти: школи нацменшин перейдуть на державну мову

Четвер, 22 березня 2018, 19:27

Сейм Латвії в третьому, остаточному читанні прийняв поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.

Про це повідомляє Delfi.

Поправки підтримали 58 депутатів, 18 - проголосували проти.

Підготовлений Міністерством освіти і науки Латвії проект поправок передбачає провести реформу в навчальних закладах нацменшин в 2021/2022 навчальному році, встановивши, що дошкільне навчання є білінгвальним.

У початковій школі (1-6 класи) навчання здійснюється за трьома моделями (при цьому 50% предметів викладаються латиською мовою), на завершальному етапі основної освіти (7-9 класи) 80% навчального процесу забезпечується державною мовою. У середній школі (10-12 класи) - навчання йде тільки латиською мовою, за винятком предметів, пов'язаних з рідною мовою (рідна мова та література).

Перехід до цього буде забезпечений поступово. У 2019/2020 навчальному році 80% навчання державною мовою в основній школі необхідно буде забезпечити тільки в 7-х класах, в 2020/2021 навчальному році - в 7-х і 8-х класах, а в 2021/2022 навчальному році - вже на всьому заключному етапі основної школи.

У середній школі в 2020/2021 навчальному році повністю державною мовою навчатимуться учні 10-11-х класів, через рік - всіх класів.

У 2018-2020 році на підтримку та додаткове навчання педагогів в Латвії виділено 3,6 млн євро. З фондів Євросоюзу планується отримати близько 3,3 млн євро на навчання 8000 педагогів, які працюють в навчальних закладах нацменшин.