Євродепутати дорікнули Юнкеру через згаяну нагоду нагадати Путіну про Крим

Група депутатів Європейського парламенту написала критичного листа президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, в якому дорікнули йому через відсутність згадки анексії Криму у листі-привітанні Путіну з перемогою на виборах.

Текст звернення європейських депутатів у своєму Twitter виклав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Ми дуже розчаровані змарнованою можливістю нагадати російському лідеру про незаконну окупацію та анексію Криму, прикрий та неприйнятний акт порушення міжнародного права, який Європейський Союз не визнає та засуджує", - йдеться у листі депутатів із групи Друзів європейської України.

a dozen MEPs have written to @JunckerEU questioning the way he congratulated #Putin after his election win & noted that he missed an opportunity to remind the leader of #Russia about the illegal annexation & occupation of #Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/XpBOrQg7Oj