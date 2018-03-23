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Євродепутати дорікнули Юнкеру через згаяну нагоду нагадати Путіну про Крим

П'ятниця, 23 березня 2018, 08:45
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Група депутатів Європейського парламенту написала критичного листа президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, в якому дорікнули йому через відсутність згадки анексії Криму у листі-привітанні Путіну з перемогою на виборах.

Текст звернення європейських депутатів у своєму Twitter виклав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Ми дуже розчаровані змарнованою можливістю нагадати російському лідеру про незаконну окупацію та анексію Криму, прикрий та неприйнятний акт порушення міжнародного права, який Європейський Союз не визнає та засуджує", - йдеться у листі депутатів із групи Друзів європейської України.

Парламентарі наголошують, що взагалі не приймають цих виборів, оскільки вірять, що російський народ заслуговує ставлення у відповідності до міжнародно визнаних стандартів та норм.

Євродепутати також зазначають, що ЄС очікує від Росі повної поваги територіальної цілісності та незалежності України, а також "внеску РФ у відновлення загальноєвропейської безпеки та позитивні відносини з ЄС".

Нагадаємо, Юнкер привітав Володимира Путіна з переобранням, заявивши, що позитивні відносини ЄС та РФ є ключовим фактором для безпеки континенту.

"Я завжди заявляв, що позитивні відносини між Європейським Союзом та Російською федерацією є ключовими для безпеки нашого континенту. Нашою спільною метою має бути відновлення загальноєвропейського безпекового порядку", - написав він.

Після цього Юнкер потрапив під шквал критики через "огидний" лист-привітання Путіну.

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