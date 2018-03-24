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Протести в Каталонії: у сутичках з поліцією постраждали два десятки осіб

Субота, 24 березня 2018, 11:27
фото, відео
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У Каталонії спалахнули сутички між поліцією та протестувальниками, які вийшли на вулицю через рішення Верховного суду Іспанії взяти під варту п'ятьох каталонських сепаратистів.

Як повідомляє BBC, внаслідок сутичок понад 20 осіб отримали поранення, оскільки поліція використовувала кийки, щоб вгамувати демонстрантів.

Організатори протестів анонсували акції протесту у всіх каталонських муніципалітетах ще до рішення суду затримати політиків. Але постанова суду розлютила протестувальників.

На вулиці Барселони вийшли тисячі людей, які тримали фотографії затриманих політиків і вимагали їхнього звільнення.

Сердитий натовп вступив у сутички із спецпризначенцями, які захищали іспанські урядові будівлі в Барселоні. Демонстранти махали прапорами і скандували гасла незалежності, а деякі палили фотографії судді Верховного суду і короля Іспанії Феліпе.

 

Деякі демонстранти намагалися прорватися через поліцейські кордони, поліція у відповідь застосувала силу.

Суддя Верховного суду Іспанії оголосив рішення про взяття під варту п’ятьох каталонських політиків, яким висунули звинувачення у заколоті з метою оголосити незалежність автономії від Іспанії.

Рішення Верховного суду в Мадриді є найсерйознішим викликом на сьогодні для каталонського руху за незалежність. Майже всі лідери руху зараз зіштовхнулися з серйозною правовою боротьбою.

В цілому 25 сепаратистів звинувачують в заколоті, розтраті і інших злочинах. Вони заперечують звинувачення.

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