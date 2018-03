Протести в Каталонії: у сутичках з поліцією постраждали два десятки осіб

У Каталонії спалахнули сутички між поліцією та протестувальниками, які вийшли на вулицю через рішення Верховного суду Іспанії взяти під варту п'ятьох каталонських сепаратистів.

Як повідомляє BBC, внаслідок сутичок понад 20 осіб отримали поранення, оскільки поліція використовувала кийки, щоб вгамувати демонстрантів.

Організатори протестів анонсували акції протесту у всіх каталонських муніципалітетах ще до рішення суду затримати політиків. Але постанова суду розлютила протестувальників.

На вулиці Барселони вийшли тисячі людей, які тримали фотографії затриманих політиків і вимагали їхнього звільнення.

🎗 Thousands take to streets across Catalonia to protest against the decision of the judge to send 5 pro-independence leaders.#LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/QWpdtjXdEA