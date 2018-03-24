Іспанський суд видав міжнародний ордер на арешт Пучдемона

Субота, 24 березня 2018, 12:47

Верховний суд Іспанії повідомив, що видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, в тому числі на арешт колишнього глави регіону Карлеса Пучдемона.

Про це пише Associated Press.

Суд наказав арештувати чотирьох колишніх членів уряду Пучдемона та генерального секретаря "Республікаської лівиці Каталонії" Марту Ровіру, яка втекла з Іспанії до Швейцарії.

Іспанський суд домагався екстрадиції Пучдемона з Брюсселя в минулому році, але пізніше скасував ордер на тлі побоювань, що Бельгія може видати його Іспанії, але обмежити важкість злочинів, у яких його можна буде звинуватити.

Зараз Карлес Пучдемон перебуває у Фінляндії в рамках свого турне європейськими країнами, де він розповідає про ситуацію в Каталонії. Він вже відвідав Данію та Швейцарію.

Поліція Фінляндії повідомила, що отримала від іспанської влади запит на екстрадицію Пучдемона, повідомила про це прокуратуру і зараз обмінюється інформацією з іспанською владою.

Як відомо, Карлес Пучдемон з жовтня 2017 року живе в Бельгії через відкриті проти нього кримінальні справи в Іспанії.

Членів уряду Каталонії звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.