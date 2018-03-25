Тисячі хорватів протестували проти ратифікації Стамбульської конвенції

Неділя, 25 березня 2018, 12:19

Тисячі хорватів вийшли на вулиці Загреба, щоб висловити незгоду з європейською угодою, направленою головним чином на захист прав жінок, стверджуючи, що вона загрожує традиційним цінностям.

Про це повідомляє BBC.

Учасники акції не згодні з тим, що Стамбульська конвенція легітимізує одностатеві шлюби і надає більше прав трансгендерам.

У той же час вони підтримали боротьбу проти насильства над жінками та домашнього насильства.

Активісти, які борються за права жінок, провели також свою демонстрацію.

Вони наголошують, що за даними опитувань, дві третини хорватів підтримують ратифікацію Стамбульської конвенції.

Раніше хорватський уряд закликав парламент ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок, попри опозицію всередині керівної партії, серед консервативних груп та місцевої католицької церкви.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликали 11 держав-членів ЄС, які не ратифікували Стамбульську конвенцію про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок, ухвалити цей документ.

Як відомо, у лютому Словаччина виступила проти ратифікації Стамбульської конвенції, оскільки вважає, що вона суперечить конституційному визначенню шлюбу в країні як гетеросексуального союзу. Раніше подібне рішення озвучила Болгарія.