Західні експерти з питань безпеки закликали країни НАТО і ЄС вислати російських дипломатів

Неділя, 25 березня 2018, 13:37

Західні експерти з питань безпеки закликали союзників по НАТО і ЄС приєднатися до Британії і вислати російських дипломатів, що працюють під прикриттям.

Про це йдеться у зверненні на сайті неурядової організації "Європейські цінності" (Чехія), яке підписали понад 70 експертів з Польщі, Болгарії, Бельгії, США, Латвії, Грузії, України, Литви, Словаччини, Франції, Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Вірменії, Швеції, Румунії, Чехії, Канади, Нідерландів і Швейцарії,

Експерти наголошують, що міжнародна агресія Російської Федерації під керівництвом Володимира Путіна є безпрецедентною з часу закінчення холодної війни.

"Послужний список РФ включає вторгнення до сусідніх країн, масові бомбардування та вбивства цивільних осіб, неодноразові порушення міжнародних кордонів, викрадення іноземних громадян, кампанії з дезінформації, переслідування іноземних дипломатів, широкомасштабні кібернапади та перша в Європі після Другої світової війни анексія території іноземної держави" - йдеться у звернені.

Експерти додають, що атака у Солсбері стала ще одним пунктом цього послужного списку і ще одним інструментом Росії проти західних демократій.

"З огляду на траєкторію російської ворожої діяльності та цей огидний злочин проти держави-члена НАТО, ми закликаємо союзників по НАТО та ЄС приєднатися до наших британських друзів та видворити російських розвідників з їхньої землі" - йдеться у звернені.

"Ми віримо, що для урядів західних країн настав час всерйоз сприймати загрозу, яку становить Росія, і відповісти на все нахабнішу агресію Кремля за допомогою рішучих дипломатичних та контррозвідувальних заходів" - підкреслюють експерти.

Як повідомлялося, Сполучені Штати і до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.