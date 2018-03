Трамп виступив за більш жорсткі заходи у боротьбі з ісламським тероризмом

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність більш жорстких заходів після теракту на півдні Франції.

Про це він написав у Твіттері.

"Франція вшановує великого героя. Офіцер загинув після того як помінявся місцями з заручницею під час теракту ІДІЛ. Так багато сміливості по всьому світу у тих, хто постійно бореться з радикальним ісламським тероризмом. Потрібні більш жорсткі заходи, особливо на кордонах" - написав Трамп.

