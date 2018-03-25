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Трамп виступив за більш жорсткі заходи у боротьбі з ісламським тероризмом

Неділя, 25 березня 2018, 16:13
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Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність більш жорстких заходів після теракту на півдні Франції.

Про це він написав у Твіттері.

"Франція вшановує великого героя. Офіцер загинув після того як помінявся місцями з заручницею під час теракту ІДІЛ. Так багато сміливості по всьому світу у тих, хто постійно бореться з радикальним ісламським тероризмом. Потрібні більш жорсткі заходи, особливо на кордонах" - написав Трамп.

Нагадаємо, 23 березня в результаті захоплення заручників у супермаркеті загинули троє людей і ще 16 отримали поранення. Нападник був радикальним ісламістом, родом з Марокко, і вимагав звільнити терориста Салаха Абдеслама, єдиного живого підозрюваного у терактах в Парижі 2015 року.

Поліцейський, який обміняв себе на захоплену в супермаркеті заручницю, також був поранений і пізніше помер.

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