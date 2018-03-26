Британія видала ордери на арешт сумнівної російської власності – міністр

Понеділок, 26 березня 2018, 15:22

Велика Британія видала ордери на арешт майна громадян Росії невідомого походження.

Про це заявив у понеділок на прес-конференції в Талліні міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон, інформує Delfi.

"У найближчі тижні і місяці уряд буде працювати дуже ретельно і займатися вирішенням проблеми, - сказав Вільямсон, відповідаючи на питання, чи планує Лондон здійснити реальні кроки стосовно сумнівного російського майна у Британії.

"Вже видано ордери на арешт майна невідомого походження. Відповідний закон якраз недавно набув чинності. Наше завдання полягає в тому, щоб врахувати все придбане незрозумілим способом майно, і для цього вже зроблені необхідні кроки", - додав міністр.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.

Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.