Польща оголосила чотирьох дипломатів РФ персонами нон грата

Понеділок, 26 березня 2018, 16:10

Польща вирішила вислати чотирьох російських дипломатів у відповідь на отруєння російського шпигуна в Солсбері.

Про це ідеться у заяві МЗС Польщі.

МЗС Польщі прийняло рішення про висилку російських дипломатів.

"Відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року чотири члени дипломатичного персоналу Російської Федерації в Республіці Польща були оголошені персонами нон грата на території Республіки Польща", - мовиться у повідомленні.

Рішення Міністерства закордонних справ було продиктоване солідарністю з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії та із союзниками з ЄС і НАТО, йдеться у повідомленні.

"Міністерство закордонних справ абсолютно засуджує напад із застосуванням хімічної зброї проти Сергія Скрипаля. Атака в Солсбері показує, що подібна безпосередня загроза для території та громадян держав-членів ЄС і НАТО може відбутися де завгодно", - наголошується в заяві.

Як відомо, минулого тижня на саміті в Брюсселі лідери ЄС погодилися з позицією Великої Британії, що "дуже ймовірно" Росія несе відповідальність за атаку в Солсбері.

За даними ЗМІ, Польща, країни Балтії і Франція можуть прийняти рішення про видворення російських дипломатів.

Британія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.