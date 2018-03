Джонсон про видворення дипломатів: Це найбільша в історії висилка шпигунів РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що скоординована висилка російських дипломатів із США, Канади та ряду європейських країн є "найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце".

Про це Боріс Джонсон написав у своєму Twitter.

"Сьогоднішня екстраординарна міжнародна реакція наших союзників постає в історії як найбільша колективна висилка російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце, та допоможе захистити нашу спільну безпеку. Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно", - написав він.

Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity