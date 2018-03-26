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Джонсон про видворення дипломатів: Це найбільша в історії висилка шпигунів РФ

Понеділок, 26 березня 2018, 17:44
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Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що скоординована висилка російських дипломатів із США, Канади та ряду європейських країн є "найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце".

Про це Боріс Джонсон написав у своєму Twitter.

"Сьогоднішня екстраординарна міжнародна реакція наших союзників постає в історії як найбільша колективна висилка російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце, та допоможе захистити нашу спільну безпеку. Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно", - написав він.

Як відомо, 14 держав Європейського Cоюзу вирішили видворити російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

США прийняли рішення про висилку 60 російських дипломатів та закриття консульства РФ в Сіетлі, в рамках узгоджених зусиль з союзниками, щоб покарати Росію за напад із застосуванням смертоносної нервово-паралітичної речовини на початку цього місяця у Британії.

Про висилку російських дипломатів заявили і в МЗС Канади.

Україна на знак солідарності з Британією і трансатлантичними союзниками та в координації з країнами ЄС видворяє 13 російських дипломатів.

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