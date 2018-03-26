Загострення в Косово: сербського дипломата, затриманого спецназом, депортували

Понеділок, 26 березня 2018, 21:29

Правоохоронці Косова депортували за межі регіону сербського дипломата, затриманого перед тим із застосуванням зброї та світлошумових гранат.

Про це повідомило у понеділок ввечері сербське телебачення.

Як повідомляла Європейська правда, в понеділок у північній части Митровиці – косовському анклаві із сербськомовним населенням – відбулася спецоперація із затримання Марка Джурича, головного сербського переговірника між Белградом та Приштиною у переговорах, які проводяться за посередництва ЄС. У початкових повідомленнях йшлося, після захоплення, яке відбулося із застосуванням зброї та спецзасобів, дипломата повезли в столицю Косова.

Косовська поліція підтвердила затримання, але повідомила, що повернула затриманого дипломата в Сербію.

"Незважаючи на перепони та опір, та з використанням необхідних поліцейських засобів... був затриманий Джурич. Поліція Косова, ґрунтуючись на винесеній на його адресу забороні на в’їзд, видалила його з території Республіки Косово", йдеться у офіційному повідомленні.

Згодом сербська влада підтвердила, що Джурич перебуває на контрольованій Белградом території.

Зауважимо, що криза була вирішена за посередництва ЄС. Брюссель провів переговори з обома сторонами, закликавши Белград та Приштину до стриманості.