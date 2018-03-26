Уряд Ісландії оголосив дипломатичний бойкот Росії та не поїде на чемпіонат світу

Ісландські посадовці не відвідуватимуть Росію з нагоди чемпіонату світу з футболу, а також вирішили відмовитися від усіх контактів високого рівні з представниками РФ.
Про це йдеться у заяві, яку цитує ісландське видання Morgunblaðið.
"Всі двосторонні зустрічі з російськими посадовцями, а також високо посадовцями призупинені на невизначений період. У відповідності до цього рішення, ісландське керівництво не відвідуватиме Росію в рамках Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього літа", - повідомило міністерство закордонних справ країни.
Відповідне рішення було схвалене на засіданні уряду в понеділок, зазначає видання.
Російського посла викликали в МЗС, щоби повідомити це рішення.
Водночас, Ісландія, на відміну від низки інших держав, не оголошуватиме персонами нон-грата російських дипломатів.
Детальніше про нові санкції західних країн читайте у статі ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку"