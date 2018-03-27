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Бельгія висилає одного російського дипломата через отруєння Скрипаля

Вівторок, 27 березня 2018, 20:11
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Бельгія прийняла рішення вислати одного російського дипломата через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії.

Про це повідомляє Lalibre.be з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Шарля Мішеля.

Згідно із повідомлення, посол РФ в Бельгії буде поінформований про це рішення протягом 48 годин.

Російський дипломат, якого висилають із Бельгії, матиме 14 днів, щоб покинути територію.

Як повідомлялося, за підсумками одночасного рішення із понад 20 країн будуть видворені понад 140 російських розвідників-дипломатів. Водночас, деякі держави,яких вважають "друзями Росії в ЄС" відмовляються висилати російських дипломатів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс висилає відразу 7 дипломатів з російської місії.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

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