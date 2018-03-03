Поліція Словаччини відпустила 6 підозрюваних у вбивстві журналіста

Субота, 03 березня 2018, 12:29

Словацька поліція звільнила шістьох з семи італійців, затриманих в рамках розслідування вбивства журналіста Яна Куцяк і його нареченої.

Про це повідомляє словацький портал Tvnoviny.

За інформацією видання, шістьох підозрюваних відпустили в ніч з п'ятниці на суботу. Один із затриманих - Себастьян Вадал - був доставлений в лікарню. Він скаржився на біль в грудях, але лікарі не госпіталізували його.

Однак, згідно з інформацією ЗМІ, поліція, швидше за все, також звільнять останнього затриманого.

Поліція підтвердила, що підозрюваних відпустили. "Слідчий у встановлений законом термін (48 годин), перевірив і встановив факти, необхідні для пред'явлення звинувачення. Після цього затримані чоловіки були звільнені з-під варти", - йдеться в заяві.

Поліція не надала додаткових роз’яснень, однак можна припустити, що підозрюваним не висували звинувачень у вбивстві.

Серед затриманих були Антонін ВАДА, який фігурував в розслідуванні вбитого журналіста, його брат Себастьян і двоюрідний брат Бруно. Всіх затриманих підозрюють у зв'язках з італійським мафіозним кланом "Ндрангета".

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

1 березня стало відомо, що поліція Словаччини затримала італійського підприємця Антоніна Вадалу, який був одним з головних фігурантів у розслідуванні Яна Куцяка. Поліція також затримала його брата Бруно та двоюрідного брата П'єтро Катроппу.