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У Словаччині звільнили останнього підозрюваного у справі вбитого журналіста

Субота, 03 березня 2018, 15:57
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Поліція Словаччини відпустила сьомого і останнього підозрюваного, якого було затримано у четвер в рамках розслідування вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Про це повідомляє ВВС.

Поліція заявила, що сім підозрюваних були звільнені, оскільки протягом 48 годин не було виявлено жодних доказів, які дають законні підстави надалі утримувати їх під вартою.

Словацькі ЗМІ раніше повідомили, що шістьох підозрюваних відпустили в ніч з п’ятниці на суботу. Сьомий поскаржився на погане самопочуття і його відвезли до лікарні. Очевидно, він був звільнений сьогодніі вдень.

Серед затриманих були Антонін Вадал, який фігурував в розслідуванні вбитого журналіста, його брат Себастьян і двоюрідний брат Бруно. Всіх затриманих підозрюють у зв'язках з італійським мафіозним кланом "Ндрангета".

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. 

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

1 березня стало відомо, що поліція Словаччини затримала італійського підприємця Антоніна Вадалу, який був одним з головних фігурантів у розслідуванні Яна Куцяка. Поліція також затримала його брата Бруно та двоюрідного брата П'єтро Катроппу. 

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