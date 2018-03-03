Турецькі літаки атакували проурядові сирійські сили, 36 загиблих

Субота, 03 березня 2018, 16:26

В результаті турецьких авіаударів в північно-західному сирійському регіоні Афрін загинули щонайменше 36 сирійських бійців, які підтримують місцевих курдів.

Про це повідомляє AFP із посиланням на інформацію спостерігачів.

Альянс "Сирійських демократичних сил", очолюваний курдами, заявив, що турецька авіація завдала ударів по позиціях проурядових сирійських бійців, але дані про загиблих не навів.

Сирійський центр з прав людини заявив, що удари відбулися в районі Кафр Янна і були третім подібним рейдом менш ніж за 48 годин.

Сирійський уряд направив до Афріна своїх бійців через місяць після початку турецької операції, після того, як курди звернулися за допомогою.

Турецькі сили контролюють більше 20% анклаву після захоплення району Райо на північний захід від Афріна в суботу. Вони також захопили стратегічну гору на північному сході анклаву.

Афрін контролюється курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), які Анкара вважає "терористичним" продовженням Робочої партії Курдистану.