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У Німеччині закликали Трампа отямитися в питанні митних зборів

Неділя, 04 березня 2018, 17:39
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Погрози президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запровадити, окрім імпортних мит на сталь та алюміній, збори на автомобілі з Євросоюзу різко розкритикувала міністерка економіки та енергетики Німеччини Брігітте Цюпріс.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Цюпріс застерегла, що протекціоністські кроки Трампа несуть загрозу вільній торгівлі та добробуту.

"Президент Трамп прагне грати в гру, в котрій не може бути переможців. Запроваджувати дедалі більше митних зборів на дедалі більше товарів - це може зрештою привести до того, що під загрозою опиняться десятилітнє скасування митних бар'єрів, вільна торгівля та добробут", - сказала вона.

Цюпріс висловила сподівання, що глава Білого дому відмовиться від планів запровадити митні збори на європейські автомобілі.

"Сподіваюся, що президент США дослухається до багатьох розумних голосів і в його країні та передумає", - зазначила вона.

Міністерка також наголосила, що уряд ФРН і надалі робитиме ставку на міжнародну співпрацю та спиратиметься на укладені угоди про вільну торгівлю між ЄС та його партнерами.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про введення мит на імпорт сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно.

В Брюсселі заявили, що підготували контрзаходи щодо рішення президента США Дональда Трампа про введення високих тарифів на імпорт сталі і алюмінію.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мито на ввезення в країну європейських автомобілів, якщо ЄС підвищить мита для американських товарів.

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