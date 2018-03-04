Число загиблих від вибуху у житловому будинку в Познані зросло до чотирьох осіб

Неділя, 04 березня 2018, 17:56

У Познані рятувальники виявили тіло четвертого загиблого під завалами житлового будинку, де стався вибух газу.

Про це повідомляє Tvn24.pl.

У пожежній службі підтвердили, що в руїнах було виявлено ще одне тіло, однак наразі рятувальники не можуть його витягти.

"Лікар підтвердив смерть цієї людини. На даний момент ми не можемо витягти її з-під завалів. Важко сказати, коли це відбудеться", - сказав речник пожежної служби.

За даними рятувальників, у завалах не повинно бути більше людей.

Повідомляється, що на місці працюють 160 пожежників, у тому числі три пошуково-рятувальні групи.

Ймовірно, що у понеділок, 5 березня, прокуратура ініціює розслідування трагедії.

Нагадаємо, вранці 4 березня у багатоквартирному будинку в Познані, що на заході Польщі, стався вибух газу. Частина чотириповерхового будинку обвалилася.