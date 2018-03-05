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В Італії стартують парламентські вибори






"Рух п'яти зірок" виграв італійські вибори – екзит-пол

Понеділок, 05 березня 2018, 00:30
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Згідно екзит-полів, перше місце на парламенських виборах у Італії отримала контрсистемна партія "Рух п'яти зірок".

Як повідомляє Ansa, "Рух п’яти зірок" може отримати від 29,5% до 32,5%.

Варто зазначити, що "Руху" й раніше прогнозували перемогу на виборах, однак напередодні виборів соціологи оцінювали їх результат на рівні 28,6% голосів.

Однак найкращі шанси отримати прем’єрську посаду має блок, сформований Сільвіо Берлусконі. Партія екс-прем’єра "Вперед, Італіє" отримує 12,5-15,5%. Стільки ж виборців підтримали партію правих популістів "Ліга Півночі". Разом блок право центристів має отримати 33-36%. Це приблизно відповідає передвиборчим оцінкам.

Натомість правляча Демократична партія Італії отримує 20-22%. Ще 2-4% має отримати партія "Європа+" на чолі з колишнім європейським комісаром Еммою Боніно. Сумарно блок ліво центристів отримає 25,5%-28,5%.

Нагадаємо, парламентські вибори у Італії пройшли 4 березня. Італійці обирали 618 депутатів, 309 сенаторів та 18 парламентарів, які будуть представляти тих громадян, які живуть за межами країни.

Під час цьогорічних парламентських виборів вперше була застосована змішана мажоритарно-пропорційна виборча система: одна третина місць визначається за мажоритарною системою, а дві третини - за пропорційною системою.

Оцінюючи передвиборчі розклади, експерти зазначають, що результати виборів не дадуть однозначної відповіді, яким буде новий італійський уряд. Серед можливих варіантів найімовірнішим виглядає коаліція право- та ліво центристів.

Про це можна почитати у статях "Чемпіонат з обіцянок: що чекає на Італію одразу після виборів" та "Майстер-клас популізму: що змінить для України перемога антисистемної партії на виборах в Італії".

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