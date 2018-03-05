У Македонії тисячі вийшли на протест проти поступок Греції щодо назви країни

Кілька тисяч македонців знову зібралися в Скоп'є, щоб висловити протест проти угоди з Грецією, що може призвести до зміни назви країни.
Про це повідомляє The Guardian.
Свій недільний мітинг протестувальники, які звинувачують уряд та головну опозиційну партію у зраді національних інтересів, розпочали біля статуї Олександра Македонського на головній площі міста Скоп'є.
|Фото EPA
|Фото AP
|Фото AP
"Ми зібралися тут, тому що ми повинні зайняти свою позицію щодо питання назви, ідентичності, Конституції та мови", - заявили організатори зібрання.
Повідомляється, що протестувальники висунули вимогу, аби прем'єр-міністр країни Зоран Заєв припинив переговори з Грецією щодо вирішення суперечки з приводу назви.
Вони також хочуть резолюцію ООН, яка б вимагала визнання країни згідно з її конституційною назвою Македонія.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Македонії назвав чотири варіанти зміни назви країни для врегулювання багаторічної суперечки з Грецією.
Як відомо, Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в однієї з північних грецьких провінцій, і через це блокує діалог щодо вступу країни до НАТО і ЄС.
Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до того носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.