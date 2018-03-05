У Македонії тисячі вийшли на протест проти поступок Греції щодо назви країни

Понеділок, 05 березня 2018, 08:38

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Кілька тисяч македонців знову зібралися в Скоп'є, щоб висловити протест проти угоди з Грецією, що може призвести до зміни назви країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Свій недільний мітинг протестувальники, які звинувачують уряд та головну опозиційну партію у зраді національних інтересів, розпочали біля статуї Олександра Македонського на головній площі міста Скоп'є.

Фото EPA

Фото AP

Фото AP

"Ми зібралися тут, тому що ми повинні зайняти свою позицію щодо питання назви, ідентичності, Конституції та мови", - заявили організатори зібрання.

Повідомляється, що протестувальники висунули вимогу, аби прем'єр-міністр країни Зоран Заєв припинив переговори з Грецією щодо вирішення суперечки з приводу назви.

Вони також хочуть резолюцію ООН, яка б вимагала визнання країни згідно з її конституційною назвою Македонія.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Македонії назвав чотири варіанти зміни назви країни для врегулювання багаторічної суперечки з Грецією.

Як відомо, Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в однієї з північних грецьких провінцій, і через це блокує діалог щодо вступу країни до НАТО і ЄС.

Суперечка триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до того носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.