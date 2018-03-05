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У Вроцлаві українця побили в трамваї через його національність

Понеділок, 05 березня 2018, 15:05
Версія для друку Коментарі

У Вроцлаві двоє невідомих побили в трамваї українця, ображаючи його за національною ознакою.

Про це повідомив Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії у Польщі.

За даними Центру, інцидент відбувся ще 2 березня близько 19:45 у трамваї, який слідував за маршрутом номер 31.

Нападники ображали українця за національною ознакою, побили його кулаками і втекли.

Центр моніторингу повідомив про факт побиття поліцію, яка розпочала пошуки зловмисників.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Варшаві невідомий вчинив напад на двох українців в автобусі із застосуванням образ через їхню національність.

 За допомогою записів камер спостереження вже надвечір того ж дня поліціянтам вдалося затримати 27-річного чоловіка. У прокуратурі йому висунули звинувачення у побитті на національному грунті.

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