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Берлін закликає до конкретних кроків у закріпленні перемир’я на Донбасі

Понеділок, 05 березня 2018, 16:58
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МЗС Німеччини назвало важливим сигналом згоду сторін конфлікту на Донбасі на відновлення перемир’я і очікують тепер конкретних кроків на цьому шляху.

Про це йдеться у повідомленні німецького дипломатичного відомства.

"Важливим сигналом є те, що сторони конфлікту на сході України погодились відновити перемир’я", - йдеться у повідомленні і наголошується, що мешканцям уражених регіонів особливо потрібне завершення насильства і стійке перемир’я.

"Тепер має значення те, щоб перемир’я було дотримане і підкріплене конкретними кроками. Це включає в себе відведення важкої зброї, військ та розмінування", - заявили в МЗС Німеччини.

"Ми закликаємо всі сторони дотримуватися домовленості та вжити подальших заходів для виконання Мінських угод", - йдеться у повідомленні.

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