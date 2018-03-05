Фінляндія наполягає на збереженні санкцій проти РФ поки не виконані Мінські угоди

Понеділок, 05 березня 2018, 18:19

Санкції щодо Росії не знімуть до повного виконання Мінських угод.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що Росія має ключі до вирішення конфлікту і має використовувати свій вплив на сепаратистів. Наша позиція щодо санкцій також очевидна: ми вважаємо, що немає підстав для пом'якшення або скасування санкцій доти, доки Мінські угоди не будуть виконані", - сказав він.

Фінський міністр нагадав про необхідність виконувати головні положення Мінських угод для досягнення миру на Донбасі.

"Фінляндія продовжує стабільно підтримувати українську територіальну цілісність і суверенітет України...Ми наголошуємо на необхідності дотримуватися постійного перемир'я, припинення вогню на Донбасі, тому що вважаємо, що єдиний шлях до миру лежить у виконанні Мінських угод", - сказав Сойні і додав, що Фінляндія засуджує незаконну анексію Росією Криму.