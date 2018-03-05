Віце-прем'єр пояснила, як Україна планує змінити формат відносин з НАТО у 2018 році

Понеділок, 05 березня 2018, 18:53

Україна цього року може направити в НАТО письмове повідомлення про зміни в законодавстві щодо стратегічної мети держави – вступу до Альянсу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці офісу віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

"Україна цього року може направити письмове повідомлення в НАТО про зміни в законодавстві України щодо стратегічної мети держави - вступу до Альянсу, і це може бути зроблено до саміту НАТО" - повідомила віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе .

В урядовому офісі наголосили, що це письмове повідомлення ніяк не можна вважати заявкою на членство у НАТО.

Зокрема, йдеться про включення України до переліку "aspirant countries", тобто країн, які прагнуть вступу в Альянс. Таких країн перераховано три: Боснія, Македонія та Грузія. Цей статус не дає перспектив членства, він вимагає лише одностороннього прагнення з боку "аспіранта", якщо така країна розташована в Європі.

Детальніше про це – у статті Мова ультиматуму: як угорська блокада підриває відносини України з НАТО.