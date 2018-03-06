На посаду глави уряду Каталонії висунули арештованого Жорді Санчеса

Вівторок, 06 березня 2018, 08:24

Колишній лідер каталонських сепаратистів Жорді Санчес висунутий кандидатом на посаду глави Женералітету (уряду) Каталонії.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Кандидатуру Санчеса, який понад чотири місяці перебуває під арештом, запропонував спікер каталонського парламенту Роже Торрент.

Кандидатуру Санчеса підтримують дві з трьох сепаратистських партій – "Разом за Каталонії", яку очолює Карлес Пучдемон, та ERC. Партія CUP поки не погодилася на висунення Санчеса, а голоси цієї партії необхідні для голосування у регіональному парламенті.

Пико що точна дата голосування за нового кандидата не називається, партії попросили надати час, щоб узгодити остаточну домовленість.

Екс-лідер партії "Каталонська національна асамблея" Жорді Санчес з 15 жовтня минулого року перебуває у в’язниці через обвинувачення в сепаратизмі.

Раніше в іспанському уряді заявляли, що Санчес не може очолити регіон, оскільки перебуває у під арештом, а каталонський уряд у вигнанні не матиме юридичних повноважень.

Нагадаємо, екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон відмовився від намірів вдруге обійняти цю посаду.