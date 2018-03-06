У Британії пригрозили РФ санкціями, якщо в отруєнні екс-шпигуна знайдуть російський слід

Вівторок, 06 березня 2018, 15:46

Глава МЗС Британії Борис Джонсон попередив РФ про можливі санкції, якщо буде доведено, що за таємничою хворобою колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Москва.

Про це повідомляє Sky News.

Джонсон зазначив, що на даному етапі не хотів би "ні на кого вказувати пальцем", однак додав, що причетні не уникнуть відповідальності.

"Я кажу урядам по всьому світу, що жодна спроба забрати невинне життя на території Британії не уникне санкцій і не залишиться непокараною" - заявив міністр.

За словами Джонсона, Британії "можливо, знову доведеться переглянути санкційний режим стосовно Росії".

Нагадаємо, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.

В Кремлі заявили, що не мають ніякої інформації з приводу того, чим займався колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля містить всі ознаки російської причетності.