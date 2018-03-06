Знайти
АКТУАЛЬНО

У Польщі відкрили інфолінію для українців, щоб зупинити зловживання працедавців

У Сирії розбився російський літак, 32 людини загинули

У Британії запідозрили Росію в отруєнні колишнього шпигуна Скрипаля

Підрив офісу спілки угорців в Ужгороді перекваліфікували на теракт

У Варшаві заперечують, що США ввели заборону на контакти з Польщею

США ввели заборону на двосторонні контакти з Польщею в Білому домі – ЗМІ

У Чехії протести через обрання комуніста головою комітету нагляду за поліцією






МЗС Польщі хоче, щоб Київ відмежувався від антипольського маршу у Львові

Вівторок, 06 березня 2018, 16:25
Версія для друку Коментарі

МЗС Польщі занепокоєне антипольським маршем у Львові і сподівається, що українська влада відмежується від поглядів його організаторів.

Про це йдеться в офіційній заяві польського відомства.

"Міністерство закордонних справ Польщі з стурбованістю відзначило хід демонстрації, організованої Національним корпусом під гаслами "Львів не для польських панів" та "Кому належить Львів", – йдеться у заяві.

Про свою стурбованість відомство дипломатичними каналами повідомило українській стороні.

"МЗС також висловлює занепокоєння з приводу загострення тону заяв деяких політичних кіл України щодо Польщі та поляків. У цьому контексті міністерство висловлює надію на те, що українська влада відмежується від поглядів, представлених організаторами маршу у Львові та пов'язаними з ними колами", - заявили у польському відомстві.

В МЗС Польщі наголошують, що подібні акції здатні призвести до непотрібної напруженості між громадянами обох держав.

"Міністерство закордонних справ ще раз підкреслює свою готовність до подальшого діалогу з правових питань, що витікають з минулого", - йдеться у заяві.

Раніше заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький заявив, що Україна відплатила за газ маршем "Львів не для польських панів".

Як відомо, 4 березня праворадикали провели у Львові смолоскипний марш під антипольськими гаслами, зокрема, "Львів – не для польських панів". Учасники маршу заявили, що хотіли показати, що "Львів є бандерівський", одночасно критикуючи польський закон про Інститут нацпам'яті.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
17:20
У Польщі відкрили інфолінію для українців, щоб зупинити зловживання працедавців
17:03
Двох підозрюваних у підриві спілки угорців в Ужгороді суд взяв під варту
16:58
В МЗС Британії пояснили слова Джонсона про можливий бойкот ЧС-2018 в Росії
16:55
Трамп побачив "можливий прогрес" у переговорах з КНДР
16:25
Глава МЗС Британії заявив про можливий бойкот ЧС-2018 в Росії
16:25
МЗС Польщі хоче, щоб Київ відмежувався від антипольського маршу у Львові
15:52
У Сирії розбився російський літак, 32 людини загинули
15:46
У Британії пригрозили РФ санкціями, якщо в отруєнні екс-шпигуна знайдуть російський слід
15:42
КНДР готова зупинити ядерні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів
15:23
фото
У Флоренції мігранти вийшли на "марш гніву" після того, як італієць застрелив сенегальця
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Тарас Качка, для Європейської правди

Трамп готує світову торговельну війну: чим ризикує Україна

В дискусіях про доцільність тих чи інших обмежувальних заходів йти проти аргументів національної безпеки досить важко. Той, хто каже, що цими аргументами не можна зловживати, виглядає апріорі зрадником. Тим більше, коли подібну політику беруть на озброєння США.

Сергій Сидоренко, Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди

Гірші за Берлусконі: все про перемогу правих та популістів на виборах в Італії

Самі італійці кепкують: на нас чекає кумедний безлад... Вибори принесли чимало несподіванок, але Італія, звісно ж, не опиниться перед економічним та інституційним хаосом вже завтра. Хоча в соцмережах вже жартують про "закінчення Італії"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  