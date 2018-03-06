Знайти
АКТУАЛЬНО

У Польщі відкрили інфолінію для українців, щоб зупинити зловживання працедавців

У Сирії розбився російський літак, 32 людини загинули

У Британії запідозрили Росію в отруєнні колишнього шпигуна Скрипаля

Підрив офісу спілки угорців в Ужгороді перекваліфікували на теракт

У Варшаві заперечують, що США ввели заборону на контакти з Польщею

США ввели заборону на двосторонні контакти з Польщею в Білому домі – ЗМІ

У Чехії протести через обрання комуніста головою комітету нагляду за поліцією






На борту російського військового літака, що розбився в Сирії, було 39 людей

Вівторок, 06 березня 2018, 18:50
Версія для друку Коментарі

На борту російського військово-транспортний літака Ан-26, що розбився у Сирії, було 39 людей, а не 32, як повідомлялося раніше.

Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує "ТАСС".

"За уточненими даними, на борту транспортного літака Ан-26, який зазнав катастрофи при заході на посадку на аеродромі Хмеймім, перебували 33 пасажири і 6 членів екіпажу. Всі вони військовослужбовці Збройних Сил РФ. Вогневого впливу на літак не було", - повідомили в Міноборони.

Як повідомлялося, у вівторок, 6 березня, у Сирії при заході на посадку розбився російський військово-транспортний літак Ан-26.

Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність. Вогневого впливу по літаку не було, заявили в російському Міноборони.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
21:00
США наступного тижня можуть оголосити про нові санкції проти РФ – глава Нацрозвідки
20:38
Група євродепутатів закликала ЄС скоротити залежність від російського газу
20:20
У Німеччині п’ять людей госпіталізували через конверт з порошком в одному з судів
19:41
Лідер ультраправих Італії вважає себе єдиним можливим кандидатом в прем’єри
19:07
Німеччина підніме на Раді ЄС питання порушення грузинами умов безвізу – ЗМІ
18:50
На борту російського військового літака, що розбився в Сирії, було 39 людей
18:47
Литва випустить першу у світі колекційну криптомонету
18:16
В МЗС РФ назвали "дикунством" погрози Британії через отруєння екс-шпигуна
18:16
відео
У резиденції президента Франції з’явився курник
18:06
ЄС ухвалив "дорожню карту" нової програми оборонної співпраці
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Тарас Качка, для Європейської правди

Трамп готує світову торговельну війну: чим ризикує Україна

В дискусіях про доцільність тих чи інших обмежувальних заходів йти проти аргументів національної безпеки досить важко. Той, хто каже, що цими аргументами не можна зловживати, виглядає апріорі зрадником. Тим більше, коли подібну політику беруть на озброєння США.

Сергій Сидоренко, Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди

Гірші за Берлусконі: все про перемогу правих та популістів на виборах в Італії

Самі італійці кепкують: на нас чекає кумедний безлад... Вибори принесли чимало несподіванок, але Італія, звісно ж, не опиниться перед економічним та інституційним хаосом вже завтра. Хоча в соцмережах вже жартують про "закінчення Італії"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  