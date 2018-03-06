На борту російського військового літака, що розбився в Сирії, було 39 людей

Вівторок, 06 березня 2018, 18:50

На борту російського військово-транспортний літака Ан-26, що розбився у Сирії, було 39 людей, а не 32, як повідомлялося раніше.

Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує "ТАСС".

"За уточненими даними, на борту транспортного літака Ан-26, який зазнав катастрофи при заході на посадку на аеродромі Хмеймім, перебували 33 пасажири і 6 членів екіпажу. Всі вони військовослужбовці Збройних Сил РФ. Вогневого впливу на літак не було", - повідомили в Міноборони.

Як повідомлялося, у вівторок, 6 березня, у Сирії при заході на посадку розбився російський військово-транспортний літак Ан-26.

Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність. Вогневого впливу по літаку не було, заявили в російському Міноборони.