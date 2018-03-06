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Німеччина підніме на Раді ЄС питання порушення грузинами умов безвізу – ЗМІ

Вівторок, 06 березня 2018, 19:07
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Німеччина збирається обговорити на Раді ЄС проблему порушення громадянами Грузії умов безвізового режиму.

Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Німеччина підніме питання громадян Грузії, які порушують умови візової лібералізації з ЄС на засіданні глав МВС у Брюсселі 8 березня. Жодного рішення в рамках механізму призупинення безвізового режиму прийматися не буде" - написав він.

Крім того, за словами журналіста, президента Грузії під час його візиту до Брюсселя 8-10 березня попросять вжити зусиль для боротьби з порушеннями умов безвізового режиму.

Нагадаємо, у лютому уряд німецької землі Північний Рейн-Вестфалія закликав припинити дію запровадженого минулого року безвізового режиму з Грузією.

Безвізовий режим між Грузією і ЄС набув чинності 28 березня минулого року. Як відомо, Євросоюз залишив за собою право задіяти механізм призупинення безвізового режиму, якщо з третіх країн збільшиться кількість нелегалів, необґрунтованих заявок про надання притулку чи їхні громадяни створять загрозу внутрішній безпеці ЄС.

Під час обговорення механізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами у січні дипломати ЄС висловили занепокоєння щодо Грузії та Албанії, однак ризиків призупинення безвізу з цими країнами немає.

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