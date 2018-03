Німеччина підніме на Раді ЄС питання порушення грузинами умов безвізу – ЗМІ

Німеччина збирається обговорити на Раді ЄС проблему порушення громадянами Грузії умов безвізового режиму.

Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Німеччина підніме питання громадян Грузії, які порушують умови візової лібералізації з ЄС на засіданні глав МВС у Брюсселі 8 березня. Жодного рішення в рамках механізму призупинення безвізового режиму прийматися не буде" - написав він.

