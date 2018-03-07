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Трамп пригрозив ввести мита у 25% на автомобілі з ЄС

Середа, 07 березня 2018, 08:18
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Президент США Дональд Трамп повторив свої наміри ввести мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та пригрозив високими митами на автомобілі.

Про це він заявив на прес-конференції з прем’єром Швеції Стефаном Льовеном, повідомляє Reuters.

"Вони зробили все, щоб для нас стало неможливо вести з ними бізнес, однак вони все одно продовжують надсилати свої автомобілі і все інше до США" - сказав Трамп.

"Вони можуть робити все що завгодно, але якщо вони це зроблять, ми введемо великі мита, у розмірі 25%, на їхні автомобілі – і повірте мені, довго так не протримається" - наголосив президент.

Трамп підкреслив, що вважає одним зі своїх головних завдань захист американських робітників і американських компаній.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про введення мит на імпорт сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв швидку і жорстку реакцію у відповідь на запроваджені США торгові обмеження щодо сталі та алюмінію.

В Брюсселі заявили, що вже підготували контрзаходи щодо рішення президента США Дональда Трампа про введення високих тарифів на імпорт сталі і алюмінію.

За даними Politico.eu, під "помсту" можуть потрапити товари з політично чутливих штатів для республіканців, такі як мотоцикли виробника Harley-Davidson з Вісконсину, апельсиновий сік з Флориди та віскі з Кентуккі, штату лідера більшості в Сенаті США.

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