Розвідка MI5 вважає Росію причетною до отруєння колишнього шпигуна – ЗМІ

Середа, 07 березня 2018, 08:40

Британська розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела.

Поліція і МІ5 вважають, що початкові факти розслідування дозволяють говорити про спонсоровану державою спробу вбивства.

Водночас не виключаються й інші версії – спроба суперників скомпрометувати Росію і режим Путіна та приватна суперечка.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що Лондон має намір вжити жорсткі заходи в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння російського екс-шпигуна Скрипаля.

Як відомо, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані після ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.

В Кремлі заявили, що не мають ніякої інформації щодо того, чим займався колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля містить всі ознаки російської причетності.